De releasedatum van een nieuwe Call of Duty-game die volgend jaar zou worden uitgebracht, wordt door gameontwikkelaar Activision Blizzard uitgesteld. Dat meldt Bloomberg woensdag op basis van ingewijden.

Volgens het persbureau heeft de vertraging niets te maken met de overname van het bedrijf door Microsoft. Activision Blizzard zou de game uitstellen omdat een ander project, waarschijnlijk het vorig jaar verschenen Call of Duty: Vanguard, niet aan de verwachtingen voldeed.

De ontwikkelaar zou wel werken aan een vervangend project voor volgend jaar. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een opvolger van Call of Duty: Warzone.

Activision wil nog niet bevestigen dat het spel later wordt uitgebracht. "We hebben een spannende reeks premium en gratis te spelen Call of Duty-games voor dit jaar, volgend jaar en daarna. We kijken ernaar uit om meer details te delen wanneer de tijd rijp is", aldus een woordvoerder tegen Bloomberg.

Sinds 2005 brengt Activision elke herfst een nieuwe game van de bekende schietserie op de markt. Dit jaar zou er in die periode nog wel een nieuw spel moeten verschijnen. Het gaat waarschijnlijk om een opvolger van Call of Duty: Modern Warfare uit 2019.

Microsoft maakte eerder bekend Activision Blizzard over te nemen voor 68,7 miljard dollar (zo'n 60,4 miljard euro), de duurste overname in de gamesindustrie tot nu toe. De techgigant heeft gezegd dat Call of Duty in ieder geval voorlopig nog op PlayStation-consoles te spelen blijft.