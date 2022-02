Alle Apple Stores in Nederland blijven woensdag gesloten in verband met de gijzeling van dinsdag in de Amsterdamse vestiging. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws.

Nederland kent drie Apple Stores, gevestigd in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. De winkels in Haarlem en Den Haag zijn woensdag gesloten, die in Amsterdam blijft woensdag én donderdag dicht.

In de Apple Store aan het Leidseplein vond dinsdagavond urenlang een gijzeling plaats. De verdachte is een 27-jarige Amsterdammer. Hij legde tijdens de gijzeling zelf contact met de politie en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de gijzeling in de Apple Store

Ongeveer zeventig mensen konden tijdens en na afloop van de gijzeling in veiligheid worden gebracht door de politie. De gijzelaar die urenlang werd vastgehouden onder bedreiging van een vuurwapen was waarschijnlijk een klant.

De gijzelnemer vroeg de politie rond 22.30 uur om water, dat door middel van een robot werd gebracht. Op dat moment zette de gijzelaar het op een lopen, waarop de gijzelnemer hem achternaging. Daarop werd de verdachte hard aangereden door een politieauto. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Apple zegt erg geschrokken te zijn van de situatie. "We zijn ongelooflijk dankbaar en opgelucht dat onze medewerkers en klanten in Amsterdam veilig zijn na een angstaanjagende ervaring. We willen de lokale handhavers bedanken voor hun uitzonderlijke werk en lopende onderzoek", laat het bedrijf in een reactie weten.