Nederland gaat Oekraïne helpen bij de bestrijding van cyberaanvallen die op het land worden uitgevoerd. Vanuit het Nederlandse Defensie Cyber Security Centrum staat vooralsnog één cybersecurityspecialist klaar om assistentie te verlenen zodra dat nodig is. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdagmiddag tegen NU.nl.

Oekraïne heeft een aanbod van Nederland geaccepteerd om te helpen bij de bestrijding van cyberaanvallen. Enkele weken geleden deden premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) dat aanbod tijdens een bezoek aan Kiev.

Nederland gaat assistentie bieden als onderdeel van het Cyber Rapid Response Team (CRRT). Dat team werd in 2020 opgericht door Nederland, Estland, Finland, Kroatië, Polen, Roemenië en Litouwen. Experts uit die landen kunnen samenwerken om te helpen bij de bestrijding van cyberaanvallen.

Het verzoek van Oekraïne is nu om het land te ondersteunen bij cybersecurityonderzoek naar kwetsbaarheden in vitale systemen. Meer details daarover, bijvoorbeeld over wat voor systemen dat zijn, kan het ministerie van Defensie op dit moment niet kwijt.

"Het verzoek wat er ligt, is ook nog wat vaag", zegt de woordvoerder. "Er is overleg met Oekraïne om het verzoek te concretiseren. Zo moet duidelijk worden wat de wens precies is en wat voor expertise er nodig is."

Precieze invulling blijft onduidelijk

Wat de Nederlandse cyberspecialist precies gaat doen, is daarom nog niet helemaal duidelijk. De focus ligt in elk geval op het zoeken naar kwetsbaarheden in Oekraïense systemen.

De woordvoerder van Defensie laat weten dat de Nederlandse specialist idealiter op afstand hulp biedt. Maar ook dat ligt aan het verzoek dat de komende tijd zal worden uitgekristalliseerd. "Het zou ook kunnen dat er op locatie vanuit Kiev moet worden gewerkt."

Cyberaanvallen in Oekraïne al langer aan de orde

De afgelopen tijd werden verschillende overheidssites en banken in Oekraïne getroffen door cyberaanvallen. Die waren daardoor tijdelijk onbereikbaar voor bezoekers. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zeiden Rusland voor de cyberaanvallen verantwoordelijk te houden. Rusland zelf ontkent er iets mee te maken te hebben.

Oekraïne heeft al jaren te kampen met cyberaanvallen die later werden toegeschreven aan Russische hackers. Zo zijn er meerdere bewijzen dat Rusland in 2015 een aanval uitvoerde op het energienetwerk van Oekraïne. Daardoor kwamen zo'n 230.000 inwoners urenlang zonder stroom te zitten.

De spanningen langs de grens tussen Oekraïne en Rusland zijn hoog opgelopen. Deze week kondigde de Russische president Vladimir Poetin een 'vredesmissie' aan in de afvallige Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk.