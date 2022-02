Sony heeft dinsdag het ontwerp van de PlayStation VR2 gepresenteerd, een jaar na de aankondiging van de virtualrealitybril. De bril heeft een nieuw ontwerp, is lichter en heeft verstelbare lenzen.

Volgens Sony is het ontwerp van de PSVR2 gebaseerd op de eerste PlayStation VR en op het uiterlijk van de PlayStation 5. Zo is ook deze headset overwegend wit met zwarte details. Het apparaat lijkt op de afbeelding ook iets slanker dan zijn voorganger.

De PSVR2 wordt met een band strakker of losser om het hoofd van de drager gedraaid. Aan de binnenkant heeft de headset twee lenzen die dit keer niet alleen dichterbij of verder weggeschoven kunnen worden, maar die ook in de breedte verstelbaar zijn.

Via de lenzen kijkt de speler naar twee schermen die samen één beeld vormen om een 3D-effect na te bootsen. De schermen bieden 4K HDR en een verversingssnelheid van maximaal 120 beelden per seconde. Met ingebouwde cameraatjes registreert de bril waar de drager naar kijkt, zodat hij weet waar het beeld scherpgesteld moet worden.

In de VR-bril is een motortje ingebouwd dat trillingen naar het hoofd kan sturen. Hoe games daar gebruik van zullen maken, is nog niet bekend.

Games bedienen met twee nieuwe controllers

De PSVR2 wordt met één USB-C-kabel op de PlayStation 5 aangesloten. Mensen die de bril dragen, kunnen games bedienen met twee nieuwe controllers. Die werden vorig jaar in maart gepresenteerd.

De controllers krijgen een ronde vorm en moeten bijvoorbeeld handbewegingen van gebruikers vertalen naar de virtuele wereld. Ook deze controllers krijgen realistische trillingen en knoppen die tegendruk kunnen geven, net als de DualSense-controller van de PS5.

Sony heeft nog geen prijs en verschijningsdatum van de PSVR2 bekendgemaakt.