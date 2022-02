Zakelijke chatdienst Slack heeft dinsdagmiddag sinds 15.00 uur last van een storing. Daardoor kunnen gebruikers in de app en op het web niet of nauwelijks berichten naar elkaar sturen en worden kanalen niet geladen.

Op de statuswebsite van Slack geeft het bedrijf verschillende storingen aan. Zo lukt het niet alle gebruikers om bij de dienst in te loggen. Daarnaast zijn er problemen met berichten, die niet of nauwelijks aankomen.

Verder werken meldingen niet naar behoren. Mensen melden online ook dat chatkanalen niet worden geladen.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers last hebben van de problemen. Slack heeft het zelf over "sommige gebruikers" en zegt de zaak te onderzoeken.