Inwoners van het Limburgse Simpelveld wilden de komst van een nieuwe 5G-zendmast van KPN tegenhouden, maar die vordering is begin februari door een rechter in Limburg afgewezen. De eisers zijn bang dat activisten de mast in brand zullen steken en vrezen voor hun gezondheid.

De nieuwe mast van KPN wordt op zo'n 20 meter van de woning van de eisers geplaatst, blijkt uit de uitspraak. De mast zal een hoogte van 40 meter krijgen. Volgens de eisers neemt hij daarmee zonlicht weg en belemmert de mast het uitzicht. Ook zou de waarde van het huis vanwege de komst van een mast in waarde dalen.

KPN zegt volgens de rechter terecht dat de mast al op de planning stond voordat de mensen hun huis kochten. Het bestemmingsplan dat op het land van toepassing is, staat die mast ook toe. Ook hebben de eisers volgens de rechter niet voldoende kunnen aantonen dat de waarde van hun huis inderdaad zal dalen door de komst van een nieuwe zendmast.

Verder zegt de rechter dat de mogelijkheid op brandstichting in de mast door tegenstanders van 5G-netwerken of complotdenkers niet betekent dat KPN onrechtmatig bezig is om de mast op te richten.

Ten slotte hebben de eisers hun gezondheidszorgen met betrekking tot de straling niet aannemelijk kunnen maken. KPN zei eerder dat de nieuwe mast van 40 meter hoog het elektromagnetisch veld juist vermindert ten opzichte van de te vervangen mast van 22,5 meter hoog die er nu staat.