De eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan is weer verbonden met het internet, meldt ABC News dinsdag. Bij een vulkaanuitbarsting brak vorige maand een cruciale zeekabel, waardoor er een tijdlang amper internet beschikbaar was.

Providers Digicel en TCC bevestigen dat het internet weer werkt. "Ik ben blij dat we weer online zijn", vertelde premier Siaosi Sovaleni tegen ABC News. "Het was een flinke klus gezien de hoeveelheid schade."

Hij noemde het verlies van connectiviteit met de buitenwereld ook een "eyeopener" voor Tonga, dat alleen op de zeekabel vertrouwde. "Het heeft ons geleerd hoe we communicatie gebruiken en wat communicatie voor ons betekent bij het uitvoeren van onze taken."

Eerder deze maand werd al bekend dat ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk ging helpen om Tonga weer online te krijgen via satellieten. Het is niet helemaal duidelijk wat het bedrijf sindsdien heeft gedaan en of het ervoor gezorgd heeft dat de eilandengroep nu weer internet heeft. SpaceX heeft niets gezegd over de kwestie.

De onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai barstte op 15 januari uit. Daarna overspoelde een tsunami delen van Tonga. Daarbij kwamen drie mensen om het leven.