Instagram heeft zijn tijdslimieten aangepast, meldt TechCrunch. Waar gebruikers eerst een dagelijkse limiet van enkele minuten konden instellen, begint dit nu pas bij een half uur.

Mensen die vinden dat ze Instagram te vaak of te lang gebruiken, kunnen een dagelijkse tijdslimiet instellen. Ze bepalen dan zelf hoelang ze per dag aan de app willen besteden. Is die tijd voorbij, dan krijgen ze een melding.

Voorheen was het mogelijk om een tijdslimiet van tien minuten per dag in te stellen. Daarna ging het met stapjes van vijf minuten extra omhoog. Nu kunnen gebruikers echter pas een limiet instellen vanaf dertig minuten per dag.

Volgens TechCrunch heeft Instagram de aanpassing stilletjes gedaan; het is niet breed aangekondigd. Wel zouden gebruikers die een limiet van minder dertig minuten per dag hadden ingesteld een melding hebben gekregen dat dit niet langer mogelijk is.

Instagram introduceerde de dagelijkse tijdslimieten in 2018, na kritiek op technologiebedrijven over het effect dat hun producten hebben op het welzijn van gebruikers. "We willen mensen in staat stellen om bewuste beslissingen te nemen over hoeveel tijd ze besteden en hoe ze met de app willen omgaan", zei het platform destijds.