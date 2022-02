De oude raketbooster die al zeven jaar door de ruimte zweeft en begin maart op de maan gaat storten, is volgens China geen oude booster van een Chinese raket. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent iets met de situatie te maken te hebben.

Bill Gray van Project Pluto, een softwareprogramma om objecten in de buurt van de aarde mee te volgen, beweerde eerder dat de oude booster afkomstig was van een Falcon 9-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Later zei een ingenieur die bij NASA werkt en zich specialiseert in raketboosters, dat dit toch niet mogelijk is. De baan van de raket kwam namelijk niet in de buurt van de maan. Daarom zou het vreemd zijn als de booster dicht genoeg bij de maan zou komen om daar neer te kunnen storten.

Al snel werd daarna door NASA in een rapport beweerd dat het gaat om een booster die in 2014 is ingezet bij de Chang'e 5-T1-missie. Volgens het Chinese ministerie is dat ook niet mogelijk, omdat die raket "veilig de atmosfeer van de aarde is binnengekomen en volledig is verbrand".

De booster crasht naar verwachting op 4 maart op de maan. Veel impact zal de botsing overigens niet hebben. Zo zou er geen gevaar zijn voor de huidige apparatuur op de maan. Wel kan het deel van de raket een krater van bijna 20 meter diep achterlaten. Het neerstorten is waarschijnlijk niet vanaf de aarde te zien.