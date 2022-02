Agenten hebben vorige week twee minderjarige jongens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een datalek op een scholengemeenschap in het Friese Drachten. Daarbij werden de persoonlijke gegevens van ruim duizend leerlingen openbaar gemaakt, meldt de politie maandag.

De scholengemeenschap deed op 20 januari aangifte van het datalek. De twee verdachten zijn leerlingen van de scholengemeenschap.

Het duo wordt verdacht van computervredebreuk, datadiefstal en het verspreiden van gegevens. Ze zijn inmiddels op vrije voeten gesteld, maar blijven volgens de politie verdachte in de zaak.

Een van de verdachten woont in Drachten, de andere jongen komt uit de gemeente Opsterland. Bij doorzoekingen bij de jongens thuis zijn gegevensdragers in beslag genomen. Hoe oud de leerlingen zijn, is niet bekendgemaakt.