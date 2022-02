De Japanse gameontwikkelaar Capcom heeft Street Fighter 6 aangekondigd. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe vechtspel verschijnt.

Het bedrijf heeft wel meteen een korte trailer uitgebracht. Op de beelden is geen gameplay te zien, maar worden wel de bekende personages Luke en Ryu getoond. Luke werd geïntroduceerd in Street Fighter V uit 2016, Ryu verscheen al in de eerste Street Fighter-game.

Het is nog niet bekend wanneer Street Fighter 6 verschijnt. Ook is nog niet duidelijk op welke consoles de game wordt uitgebracht. Het vorige deel verscheen alleen voor de PlayStation en pc. Capcom zegt aankomende zomer meer informatie te delen.

De eerste Street Fighter-game werd uitgebracht in 1987. In totaal zijn de spellen meer dan 47 miljoen keer verkocht.