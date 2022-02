KPN heeft vorig jaar 433.000 huishoudens aangesloten op glasvezel, meldt de provider maandag in een jaarverslag.

Inmiddels hebben 3,22 miljoen huishoudens in Nederland toegang tot het glasvezelnetwerk van KPN. Dat is meer dan 40 procent van het totale aantal huishoudens in Nederland. Glasvezel wordt steeds populairder, omdat daarmee hogere internetsnelheden zijn te halen.

KPN verwacht in 2026 80 procent van de Nederlandse huishoudens te hebben aangesloten op glasvezel. De provider werkt hiervoor samen met onder meer het netwerkbedrijf Glaspoort, dat glasvezel aanlegt in kleinere gemeenten, in landelijke gebieden en op bedrijventerreinen.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat KPN vorig jaar vierduizend mobiele zendmasten heeft gemoderniseerd. Dat betekent dat deze masten nu klaar zijn voor 5G, de nieuwe standaard voor mobiel internet. De technologie in de telecommasten moet uiteindelijk tot razendsnelle verbindingen leiden.