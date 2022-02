Onder mensen die handelen in NFT's (non-fungible tokens) is onrust ontstaan omdat onbekenden mogelijk hebben ingebroken bij OpenSea, de grootste online marktplaats voor NFT's. Hackers zouden NFT's stelen en omwisselen, schrijft Vice.

Een NFT is een uniek digitaal bewijs waarmee je aantoont dat jij de eigenaar bent van een bepaald stukje data dat je kunt kopen en verkopen, zoals een digitaal kunstwerk of het eerste Twitter-bericht.

Bij aankoop van een NFT wordt in een blockchain opgeslagen wie de nieuwe eigenaar is. Blockchain is dezelfde technologie die wordt gebruikt voor cryptovaluta als bitcoin. Het is een soort database waarin transacties op duizenden computers opgeslagen kunnen worden. Dat kunnen allerlei soorten transacties zijn zoals betalingen met een cryptomunt of belangrijke gegevens die twee partijen uitwisselen, zoals contracten, diploma's of eigendomsbewijzen.



OpenSea zegt zelf op de website de geruchten over een mogelijke phishingaanval op het NFT-platform te onderzoeken. Uit gegevens van die OpenSea-blockchain blijkt dat diverse NFT's waar veel geld voor werd geboden, van gebruikers als Bored Ape Yacht Club en Mutant Ape Yacht Club, gratis van eigenaar zijn gewisseld. Geschat wordt dat het gaat om 254 NFT's met een waarde van 1,7 miljoen dollar.

Om misbruik van NFT's te voorkomen eist OpenSea dat gebruikers een nieuw zogeheten smart contract opslaan. Verder waarschuwt OpenSea voor mogelijke oplichtersmails waarin geprobeerd wordt om OpenSea-gebruikers in de val te lokken.