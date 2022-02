Amerikaanse media speculeren over wanneer het nieuwe sociale netwerk Truth Social van de Amerikaanse oud-president Donald Trump in de App Store van Apple wordt gelanceerd. Volgens Reuters zou een topman van het netwerk hebben gemeld dat het maandag 21 februari van start gaat.

De topman beantwoordde vragen van mensen die waren uitgenodigd om de app tijdens de testfase te gebruiken, meldt het persbureau vrijdag. Een van de testers vroeg wanneer de app wordt vrijgegeven voor het publiek. "We zijn momenteel klaar voor vrijgave in de Apple App Store op maandag 21 februari", antwoordde de topman.

Sociale media speelden voor Trump een belangrijke rol tijdens zijn periode als president van de Verenigde Staten. Hij werd vanwege opruiing geweerd van Twitter, Facebook en YouTube, waarna hij niet echt geslaagde pogingen ondernam op andere manieren digitaal contact te onderhouden met zijn volgers.



In oktober kwamen plannen naar buiten voor het platform Truth Social. De lancering zou al snel plaatsvinden, al bleef het lange tijd onduidelijk wanneer.

Eerder meldde The New York Times al dat 21 februari waarschijnlijk niet gehaald zou worden en dat het sociale netwerk mogelijk pas in maart live gaat.

De Trump Media & Technology Group (TMTG) zegt met Truth Social een alternatief voor Twitter te willen bieden en wil later ook nieuws, podcasts en entertainment brengen.