Het telefoonnummer van waterbedrijf Vitens dat mensen kunnen bellen als ze last hebben van een waterstoring is zaterdag overbelast. Dat komt doordat veel mensen bellen vanwege storm Eunice, die vrijdag over Nederland raasde, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het storingsnummer van Vitens is normaal gesproken bereikbaar voor mensen die willen weten of er in hun buurt een storing is. Ook kan via het nummer een storing worden gemeld, bijvoorbeeld als er geen water is of als de waterdruk laag is.

Maar het telefoonnummer is zaterdag niet goed bereikbaar, vanwege de drukte. De woordvoerder van Vitens raadt mensen aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de storingenwebsite Waterstoring.nl. Daarop is te zien waar in het land storingen zijn en kunnen mensen kunnen ook een storing doorgeven.

Op de storingensite is te zien dat er bijna zeshonderd meldingen over storingen en werkzaamheden bekend zijn. Toch is er volgens de woordvoerder geen sprake van grote uitval. "De grote, impactvolle storingen vallen mee. De meeste meldingen komen uit de Veluwe, daar hebben tweehonderd tot vierhonderd huishoudens last van een storing. Zij melden een lage druk of geen water te hebben."

Het is niet bekend wanneer het storingsnummer weer goed bereikbaar is. "We vragen mensen nu alleen bij acute problemen te bellen."