Facebook-klokkenluider Frances Haugen zegt dat het bedrijf investeerders heeft misleid over de aanpak van desinformatie op zijn netwerk. Het gaat met name om het inperken van de verspreiding van onjuiste informatie over klimaatverandering en COVID-19, meldt The Washington Post.

Haugen heeft hierover klachten ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). De klokkenluider en oud-medewerker van Facebook werd vorig jaar in één klap bekend, nadat ze veel interne documenten van het bedrijf met Amerikaanse media had gedeeld. Daaruit bleek onder meer dat Facebook-eigenaar Meta aspecten van zijn sociale media die schadelijk zijn voor zijn gebruikers negeert.

Volgens Whistleblower Aid, een non-profitorganisatie die Haugen bijstaat, heeft Meta "onjuiste voorstellingen van zaken" aan investeerders laten zien over de manier waarop het met de bestrijding van desinformatie omgaat. "De documenten die met de SEC zijn gedeeld, maken het volstrekt duidelijk dat Facebook privé iets anders zegt dan in het openbaar."

De organisatie noemt dat niet alleen onverantwoordelijk tegenover het publiek. "Hiermee heeft het bedrijf ook actief investeerders misleid die volgens de wet recht hebben op waarheidsgetrouwe antwoorden."

Uit de documenten blijkt dat Meta pas sinds vorig jaar een duidelijk beleid heeft voor de aanpak van desinformatie over klimaatverandering. Ook zegt Haugen dat onjuiste informatie over klimaatverandering en COVID-19 in overvloede aanwezig was op het platform, ondanks beweringen van leidinggevenden die zeiden zich in te zetten om de "wereldwijde crisis" te bestrijden.

Hoewel Facebook al veel langer onder vuur ligt vanwege zijn handelen rondom de verspreiding van desinformatie, zegt het bedrijf veel te hebben gedaan om de praktijken aan te pakken.