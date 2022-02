TRUTH Social, het nieuwe sociale netwerk van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, verschijnt mogelijk pas in maart, schrijft The New York Times. Het plan was aanvankelijk om de app op Presidents' Day uit te brengen: 21 februari.

Die datum wordt mogelijk niet gehaald, schrijft de krant. Wat de nieuwe startdatum voor de app wordt, is niet bekend. Ook de reden voor de vertraging is onduidelijk.

Afgelopen week bleek dat zo'n vijfhonderd gebruikers inmiddels toegang hebben tot een testversie van de app. Het sociale netwerk moet een plek worden waar iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil, zonder censuur. Verschillende media kaartten aan dat het daardoor maar de vraag is of de app zal voldoen aan de regels van de appwinkels van Apple en Google.

De app lijkt veel op Twitter, waar Trump zelf fanatiek gebruik van maakte, tot het netwerk hem de toegang permanent ontzegde vanwege het aanzetten tot geweld. Zo heeft TRUTH Social een chronologisch overzicht van berichten die door anderen zijn geplaatst. Mensen kiezen zelf wie ze volgen. Ook kunnen ze berichten van anderen delen en liken, zoals op Twitter. Aan een chatfunctie zou nog worden gewerkt.

Trump heeft vooralsnog één bericht op zijn TRUTH-account geplaatst. Hij had woensdagavond 317 volgers. Op Twitter had hij er 88 miljoen.