De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wezen Rusland vrijdag aan als dader van de ddos-aanvallen waardoor websites van Oekraïense overheidsinstanties en banken de afgelopen week tijdelijk niet bereikbaar waren. Rusland zegt tegen Reuters dat de claims "nergens op gebaseerd" zijn.

De VS en het VK zeiden dat de geheime dienst van Rusland achter de aanvallen zit. Met ddos-aanvallen wordt er zo veel verkeer op een website afgestuurd, dat die overbelast raakt en niet of nauwelijks meer bereikbaar is.

De Amerikaanse topadviseur van de nationale veiligheidsraad Anne Neuberger houdt de Russische regering verantwoordelijk. De Amerikanen beschikken volgens haar over gegevens waaruit blijkt dat systemen die verbonden zijn aan de Russische dienst "grote hoeveelheden communicatie verstuurde naar in Oekraïense IP-adressen en domeinen".

Ook de Britten zeggen "vrijwel zeker" te weten dat de Russische geheime dienst bij de ddos-aanvallen betrokken was.

De Russische ambassade in de VS zegt zaterdag niets met de aanvallen te maken te hebben. "We verwerpen deze claims die nergens op zijn gebaseerd uitdrukkelijk. Rusland heeft niets te maken met de genoemde gebeurtenissen en heeft nooit kwaadaardige operaties in cyberspace uitgevoerd."