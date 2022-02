De Verenigde Staten hebben de Chinese diensten WeChat en AliExpress op de zwarte lijst gezet. Daarop staan online marktplaatsen die berucht zijn omdat ze nepartikelen verkopen.

Het kantoor van de Amerikaanse handelsgezant maakt die lijst elk jaar. Deze keer staan er 42 online marktplaatsen en 35 fysieke markten op de lijst.

WeChat, eigendom van het grote techbedrijf Tencent, staat buiten China bekend als een chatdienst, maar Chinezen kunnen vrijwel alles regelen vanuit de app. Zo kunnen ze er ook online winkelen. AliExpress, van het bedrijf Alibaba, is in Nederland eveneens bekend als een webwinkel waar vrijwel alles te koop is.

Opvallend is dat AliExpress niet de enige dienst van Alibaba is die op de lijst staat. Taobao, dat ook tot dat concern behoort, is al langer opgenomen, net als concurrent Pinduoduo. Ook de clouddienst van zoekmachine Baidu en e-commercedienstverlener DHgate.com behoren tot de Chinese bedrijven op de lijst. Negen fysieke markten in China zijn ook opgenomen.

Met de lijst wil de VS landen aansporen meer te doen om de productie en verkoop van nepartikelen tegen te gaan. De Amerikanen wijzen China al langer aan als de belangrijkste bron van nepartikelen.