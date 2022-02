De gemeenten die door het kabinet zijn aangewezen als locaties om mogelijk enorme datacenters te huisvesten, zien dat niet per se zitten, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Het kabinet wil nieuwe zogenoemde hyperscales beperken tot een handvol locaties aan de kust. Alleen in Groningen, waar zich in de Eemshaven al een Google-datacenter bevindt, staat de deur nu eerder open dan dicht.

Na de reuring rond de bouw van een enorm Facebook-datacenter in de Flevolandse gemeente Zeewolde wil het nieuwe kabinet landelijke regie voeren bij de komst van enorme datacenters van grote internetbedrijven.

Nieuwe hyperscales zouden voortaan alleen bespreekbaar zijn op plekken waar op zee opgewekte windenergie aan land komt "als daar ruimte voor is", maakte minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) woensdag bekend.

Het is nog maar de vraag of er inderdaad ruimte is, aldus wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele. Bovendien wil hij de stroom uit windenergie gebruiken voor verduurzaming. "Die is niet bedoeld voor nieuwe datacentra."

Dat geldt ook voor Noordwijk, waar eveneens een kabel van zee aan land komt. "Als we ergens ruimte voor zoeken, is het woningbouw", zegt wethouder Theo Alkemade, die benadrukt dat een mogelijke hyperscale niet in het gemeentebestuur is besproken. "Bovendien hebben we al jaren de wens om stroom van zee voor onze eigen inwoners te gebruiken."

Andere kustgemeenten waar in de toekomst windenergie aan land moet komen, zien ook geen ruimte voor hyperscales. Daarnaast speelt ook daar energiegebruik een rol, zegt wethouder Serge Ferraro van de gemeente Beverwijk. "De stroom die op zee wordt opgewekt, is voor de verduurzaming van Tata Steel en andere industrie."

Belasting van het stroomnet was een van de redenen dat Rotterdam tot nu toe alleen kleinere datacenters toelaat, zegt een woordvoerder. Het is op dit moment onduidelijk of de Maasstad ook hyperscales kan en wil huisvesten.

Ook in de Brabantse gemeente Geertruidenberg komen in de toekomst mogelijk kabels waar opgewekte windenergie het droge bereikt. "Dat zie ik wel zitten, maar niet dat we dan ook hectares moeten vrijmaken voor een datacenter", zegt wethouder Kevin van Oort. "We gebruiken de grond liever voor natuur en goede verbindingen."

Provincie Groningen houdt optie open

In Groningen zien de gemeente Het Hogeland en de provincie wél mogelijkheden. De Eemshaven huisvest al een groot Google-datacenter, een van de drie huidige hyperscales in Nederland.

Ten zuiden van de haven is op zich ruimte voor hyperscales, licht Mirjam Wulfse van het Groningse provinciebestuur toe. "In dit gebied van 600 hectare willen we XXL-bedrijven huisvesten. Dat kunnen ook datacentra zijn."

Bedrijven die zich daar willen vestigen, zullen wel aan voorwaarden moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en energie, zegt Wulfse. De exacte eisen moeten binnen twee jaar duidelijk zijn. Ondertussen mogen boerenbedrijven in de polder hun grond niet zomaar verkopen. Ook wil de provincie in gesprek met inwoners van het gebied.

De brief van De Jonge kwam voor Wulfse onverwacht, maar inmiddels heeft ze met de minister aan tafel gezeten. "Zeewolde zorgde voor maatschappelijke en politieke discussie. Kan een gemeente zoiets groots alleen beslissen? Daarom nemen de provincie en gemeente samen de regie in handen en overleggen we met het ministerie."