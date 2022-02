Storm Eunice raast vrijdagmiddag over Nederland. Met de volgende apps houd je in de gaten waar de storm het hevigst is en hoe laat hij zijn hoogtepunt bereikt.

Windy

Met Windy kun je op een kaart met bewegende lijnen kijken hoe de wind precies staat in Nederland. Met behulp van kleuren wordt de windkracht aangegeven. Bij blauw en groen staat er nauwelijks wind, bij rood en paars kun je flink wat wind verwachten.

Via de balk onderin kun je het tijdstip aanpassen en zie je op de kaart hoe de windkracht verandert. Door op steden te tikken, kun je de lokale weersverwachting bekijken. Daar worden ook windstoten en mogelijke regenval aangegeven.

Download voor iPhone of Android (gratis)

KNMI Weer

De app van het KNMI laat niet op een kaart zien hoe de wind staat, maar voorspelt wel per provincie wat je van de storm kunt verwachten. Via het tabblad Waarschuwingen kun je zien vanaf hoe laat er kans op (zware) windstoten is. Ook kun je daar bekijken hoelang de storm duurt.

Het KNMI beschrijft daarnaast duidelijk wat er aan de hand is. Met verschillende kleuren wordt de hevigheid getoond.

Download KNMI Weer voor iPhone of Android (gratis)

Buienradar

De bekende app Buienradar heeft niet alleen een kaartje waarop je kunt zien waar regenbuien worden verwacht. Via het menu met de drie gestapelde vierkanten kun je de optie 'Wind' kiezen. Vervolgens verandert de kaart van Nederland in een radar waarop met kleuren en cijfers wordt aangegeven hoe de wind staat en hoe hard het waait.

Ook geeft de app waarschuwingen af. Zo staat vrijdag een rode balk in beeld met de waarschuwing voor code rood. Als je op de balk tikt, geeft Buienradar meer informatie.

Download Buienradar voor iPhone en Android (gratis)

Ventusky

Ventusky is een van de meest uitgebreide weerapps die er zijn. De app toont de weersverwachting op een kaart van Nederland met kleuren en verschillende lijnen. Standaard wordt de temperatuur weergegeven, maar door rechts bovenin op de knop te tikken, kun je kiezen voor bijvoorbeeld windsnelheid en windvlagen.

Onder in beeld kun je dagen en de tijd verschuiven door van links naar rechts te vegen. Op die manier bekijk je de verwachting per uur. Door op de afspeelknop te tikken, kun je de weersverwachting ook automatisch laten afspelen.

Download Ventusky voor iPhone (3,99 euro) en Android (gratis)