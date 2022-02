Meta's platform Horizon Worlds, waarop games in virtual reality gespeeld kunnen worden, heeft inmiddels 300.000 maandelijkse gebruikers, meldt The Verge. Het moederbedrijf van Facebook zet met het platform een stap in de richting van het zogeheten metaverse.

Topman Mark Zuckerberg wil zijn socialemediabedrijf omvormen tot een digitale ontmoetingsplaats waar bijvoorbeeld gesprekken, spelletjes en winkelen levensecht lijken dankzij VR-headsets.

Horizon Worlds lijkt nog niet op de toekomstvisie van Meta. Wel is het al mogelijk om er samen met vrienden spellen te spelen of een virtuele wereld op te bouwen.

Volwassenen in de Verenigde Staten en Canada kunnen sinds december gebruikmaken van het platform. In Nederland is Horizon Worlds vooralsnog niet beschikbaar. Ook is niet duidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn.

Een woordvoerder van Meta bevestigt aan The Verge dat het platform maandelijks 300.000 gebruikers heeft. Het gaat om gebruikers van Horizon Worlds en Horizon Venues, een aparte app voor het bijwonen van live-evenementen. Gebruikers van Horizon Workrooms, een app voor werken op afstand, zijn niet bij de cijfers opgeteld.

Aangezien het platform pas enkele maanden geleden werd uitgebracht, is het nog te vroeg om te zeggen of de snelle groei zal doorzetten en of Meta gebruikers zal blijven behouden. Het aantal dagelijkse gebruikers is niet bekendgemaakt.