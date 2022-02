Apple heeft een rechtszaak gewonnen waarin het techbedrijf ervan werd beschuldigd ontwerpen van emoji's te hebben gestolen. Een rechter in Californië oordeelde woensdag dat er geen auteursrechten zijn geschonden (pdf).

Cub Club spande in 2020 een rechtszaak aan tegen Apple omdat laatstgenoemde diverse huidskleuren voor emoji's zou hebben gekopieerd uit Cub Clubs iDiversicons-app. Vervolgens zou Apple die kopieën hebben toegevoegd aan het mobiele besturingssysteem iOS.

De rechter oordeelde in het voordeel van Apple. Volgens hem zijn er "maar zoveel manieren om een duim omhoog te tekenen". De emoji's van beide bedrijven zouden daarom vrijwel identiek moeten zijn om auteursrechten te schenden.

"De emoji's van Cub Club hebben een kleurverloop, terwijl die van Apple consistenter zijn", stipte de rechter de verschillen in de ontwerpen aan. "Het ontwerp van Apples duim omhoog heeft een ronder cartoonuiterlijk, terwijl die van Cub Club platter is."

Cub Club bracht in 2013 zijn app iDiversicons uit. Een jaar later zouden de makers een gesprek hebben gehad met Apple over een mogelijke samenwerking, maar Apple koos er daarna voor zijn eigen emoji's toe te voegen.

De rechter zegt dat Apple hooguit het idee van diverse emoji's heeft gekopieerd, maar dat dat niet strafbaar is.