Zo'n vijfhonderd mensen hebben toegang gekregen tot TRUTH Social, de socialemedia-app van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Dat schrijft Reuters donderdag. Het alternatief voor Twitter, waar Trump sinds een jaar niet meer welkom is, moet voor het einde van maart beschikbaar zijn voor het grote publiek.

TRUTH Social werd in oktober aangekondigd. De app wordt gemaakt door de Trump Media & Technology Group (TMTG), die volgens Trump een tegenhanger is van "linkse mediabedrijven". Het sociale netwerk moet volgens de TMTG in elk geval een plek zonder censuur worden.

Sinds dinsdag hebben honderden mensen vroege toegang tot TRUTH Social, via een speciaal programma voor apps die getest worden. Het is nog onduidelijk of het netwerk uiteindelijk zal voldoen aan regels van de appwinkels van Apple en Google.

Op TRUTH Social kunnen gebruikers een 'truth' (waarheid) plaatsen en kunnen ze ook truths van anderen delen. Dat gebeurt op dezelfde manier als het retweeten van een bericht op Twitter. De app heeft nog geen advertenties en een chatfunctie is nog in de maak.

Het account van Trump telde woensdagavond 317 volgers, schrijft Reuters. Drie dagen geleden plaatste hij zijn eerste bericht: "Bereid je voor! Jullie favoriete president zal jullie snel zien!"

Socialemediabedrijven deden Trump in de ban

Trump was tot hij van Twitter werd verbannen een fanatiek twitteraar. Hij gebruikte het platform om met zijn 88 miljoen volgers te communiceren. Sinds begin januari vorig jaar kan hij het account niet meer gebruiken, omdat zijn berichten zouden hebben aangezet tot geweld.

Ook andere socialemediabedrijven blokkeerden om die reden accounts van Trump. Zo kan hij voorlopig geen gebruikmaken van zijn accounts op YouTube en Facebook.