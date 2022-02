Soms zie je een leuk filmpje dat je met iemand wilt delen, maar stuur je het geluid liever niet mee. Met deze tips deel je wel die leuke video, maar gun je de oren van de ontvanger wat rust.

WhatsApp is verreweg de grootste berichtenapp in Nederland, omdat het zo makkelijk te gebruiken is en simpelweg omdat iedereen het heeft, en je dus iedereen ermee kunt contacteren. Maar dat betekent niet dat de app perfect is of dat de ontwikkeling ervan stilstaat.

Er blijven regelmatig nieuwe updates voor WhatsApp uitkomen. Een jaar geleden was het voor gebruikers nog niet mogelijk video's zonder geluid te sturen. iPhone-bezitters kunnen dat zelfs pas sinds een paar maanden.

Deze updates worden meestal niet met veel bombarie aangekondigd, dus is het goed mogelijk dat je nieuwe functies over het hoofd ziet. De dempfunctie voor video's is ook nog eens redelijk goed verborgen.

En dat terwijl er genoeg redenen kunnen zijn om een video zonder geluid te willen verzenden. Wellicht ben je buiten en is het achtergrondgeluid nogal irritant, zoals een voorbijrazende trein. Of je hoort op de achtergrond mensen praten, wat aardig af kan leiden. Misschien zei je tijdens het opnemen zelf iets waarvan je liever niet hebt dat anderen het horen.

Gelukkig is het verwijderen van het geluid zo gepiept. Daar hoef je niet zelf je video voor te monteren, want WhatsApp kan binnen de app het geluid dempen.

Geluid uitschakelen met luidspreker

Selecteer de video die je wilt versturen op dezelfde manier zoals je dat normaal doet. Op Android tik je in het chatgesprek rechtsonder op het paperclipje, daarna kies je voor 'Galerij'. iPhone-gebruikers tikken op het plusje en dan op 'Foto- en videobibliotheek'. Daar zoek je de video die je wilt versturen.

Zoals altijd kom je in een scherm waar je de video voor verzending nog kunt bewerken. Het icoon dat je nu moet hebben, is vrij klein. Linksboven, onder de tijdlijn waar je de lengte van de video kunt aanpassen, zie je een luidspreker. Als je daarop tikt, schakel je het geluid uit. De verstuurde video komt dan zonder audio bij de ontvanger binnen.

Gifjes maken van je video

Een andere oplossing is om een gifje te maken van je video. Gifjes zijn korte video's die eindeloos achter elkaar afgespeeld worden. Het aantal kleuren in de bewegende afbeelding is beperkt en er zit nooit geluid bij, waardoor de bestandsgrootte een stuk kleiner is dan die van een video.

Hiervoor selecteer je in WhatsApp op dezelfde manier je video om te versturen. Je moet er nu op letten dat de video niet langer dan zes seconden duurt, anders kun je er geen gif van maken. Pas zo nodig de lengte aan met de tijdlijn.

Als de video kort genoeg is, zie je rechtsboven een schuifknop met een cameraatje en het woord 'GIF'. Tik hierop om je video automatisch om te toveren naar een gifje, zonder geluid.