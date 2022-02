Nick & Simon treden via augmented reality op in je woonkamer en Apple geeft aan hoeveel de reparatie van je iPhone of iPad gaat kosten. Dit zijn de apps van de week.

Nick & Simon AR tour

Het duo Nick & Simon heeft tien nummer 1-albums gemaakt. Om die mijlpaal te vieren hebben de heren een eigen 10 eurobiljet gekregen: het Nick & Simon-tientje. Als je zo'n biljet koopt, treden Nick & Simon bij jou thuis op. Niet fysiek, maar via augmented reality (AR).

Als je een concert start verschijnt er via het scherm van je smartphone een deur in de woonkamer waar Nick & Simon doorheen stappen. Daarna zingen ze een liedje.

Ook is het mogelijk om in de app op de foto te gaan met de zangers. Nick Schilder, Simon Keizer of beide heren verschijnen dan levensgroot via augmented reality in je kamer, waarna je ernaast kunt staan om een foto te maken.

De 10 euro die het biljet kost wordt gedoneerd aan EpilepsieNL, dat onderzoek doet naar epilepsie en patiënten met elkaar verbindt.

Download Nick & Simon AR tour voor Android of iOS (gratis)

627 Nick & Simon AR Tour

Inua - A Story in Ice and Time

Inua is een game gebaseerd op de cultuur van de Inuit, waarin je als speler een mysterieus verhaal in drie verschillende tijdlijnen ontrafelt.

In de moderne tijdlijn volg je Taïna, een journalist die op zoek gaat naar een schip dat in de negentiende eeuw verdween. Daarnaast volg je Simon, die vele jaren terug op dat schip voer en de Inuits ontmoet. Een derde verhaallijn komt van filmmaker Peter, die verslag doet van een militaire expeditie.

De verhalen zijn sterk met elkaar verweven en wisselen elkaar constant af. De focus ligt altijd op de Inuits en hoe de buitenwereld op hen reageert.

Inua is geen moeilijke game. Als je op alles tikt waar je op kunt tikken, gaat het verhaal vanzelf weer verder. Door het mooie verhaal en de prachtige soundtrack blijf je waarschijnlijk wel tot het eind geboeid.

Download Inua - A Story in Ice and Time voor Android of iOS (4,99 euro)

92 Trailer van Inua

Apple Support

Is je iPhone of iPad kapot, dan kun je in de Apple Support-app aangeven wat er aan de hand is. De app vertelt vervolgens wat er moet gebeuren om je apparaat te laten repareren. Met de nieuwste update geeft de app ook een indicatie van de kosten.

Die prijs geldt enkel als je de reparatie daadwerkelijk bij Apple laat uitvoeren. Apple waarschuwt dat de prijs kan verschillen per serviceprovider. Met één druk op de knop vind je een overzicht van erkende locaties in de buurt.

In de app kies je voor 'Reparaties en fysieke schade', waarna je in een menuutje kunt aangeven wat er stuk is. Sinds deze update is het ook mogelijk om in je eigen woorden te omschrijven wat er aan de hand is.

Download Apple Support voor iOS (gratis)