De Nationale Politie heeft vorig jaar bijna zevenhonderd camera's van Dahua gekocht om het verkeer op de Nederlandse wegen in de gaten te houden, meldt Follow The Money donderdag. Het gebruik van de Chinese apparatuur is omstreden: er zijn zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten.

De camera's worden voornamelijk gebruikt om de (snel)wegen in de gaten te houden, maar ook om landsgrenzen te bewaken of milieuzones af te bakenen. De meeste exemplaren hangen naast of boven de wegen om kentekens van langsrijdende voertuigen te scannen.

De politie kocht de bijna zevenhonderd camera's bij het Noord-Hollandse bedrijf Connection Systems. Dat bedrijf wil niet zeggen of de camera's van Dahua zijn, maar de politie heeft dit bevestigd, meldt Follow The Money.

Dahua is omstreden, omdat het merk wordt gelinkt aan onderdrukking van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang. Naar schatting zitten daar minimaal een miljoen mensen opgesloten in zogenoemde heropvoedingskampen. Volgens diverse media en onderzoeksinstanties is het bedrijf betrokken bij het surveillancesysteem dat China gebruikt om deze groep in de gaten te houden.

Over de camera's van Dahua zijn nog meer zorgen. De vrees bestaat dat de fabrikant ze gebruikt om met bedrijven en organisaties mee te kijken, al is daar nooit bewijs voor geleverd. In de Verenigde Staten mogen camera's van Dahua vanwege deze zorgen niet worden gebruikt bij overheidsgebouwen.

Eerder bleek uit onderzoek van de NOS al dat zeker vijftig Nederlandse gemeenten gebruikmaken van camera's van Dahua en Hikvision, een ander Chinees merk. Ze worden ook ingezet bij gevoelige gebouwen, zoals bij de ingangen van ministeries.