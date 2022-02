De ddos-aanvallen die Oekraïense banken en ministeries deze week troffen, waren van "ongekende omvang". Volgens de Oekraïense autoriteiten werd in de geschiedenis van het land nog nooit eerder op zo'n grote schaal onrust gezaaid door een digitale aanval.

De cyberaanvallen, die ook de website van het Oekraïense ministerie van Defensie troffen, begonnen op dinsdag en hielden ook woensdag aan. Paspoortaanvragen konden niet verwerkt worden, coronatoegangsbewijzen waren ontoegankelijk en pinautomaten werkten niet overal meer.

De Oekraïense minister van Digitale Zaken, Mykhailo Fedorov, zei dat de hackers "chaos en destabilisatie" wilden veroorzaken en dat ze goed voorbereid waren.

Oekraïense inlichtingendiensten stellen dat gezien de omvang waarschijnlijk "een land" achter de aanvallen zit. Om welk land dat zou gaan, is niet gezegd. In het verleden werd Oekraïne naar eigen zeggen getroffen door Russische hackers. Het Kremlin meldt in een reactie dat het "niets te maken heeft" met de cyberaanvallen die Oekraïne troffen.

De afgelopen tijd liepen de spanningen tussen Oekraïne en buurland Rusland hoog op. Een gewapende Russische invasie kan volgens de Verenigde Staten elk moment plaatsvinden. Ook die onzekerheid leidt tot onrust.