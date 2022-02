Google gaat gebruikers van smartphones met het besturingssysteem Android op termijn meer privacy geven. Zij worden dan minder gedetailleerd gevolgd, wat grote gevolgen heeft voor adverteerders. Eerder kwam Apple al met een soortgelijke maatregel voor consumenten met een iPhone.

Apple dwingt sinds vorig jaar alle apps om gebruikers toestemming te vragen om te worden gevolgd voor reclamedoeleinden. De maatregel is bedoeld om de privacy van de consument te beschermen.

Google heeft woensdag bekendgemaakt over twee jaar een zogenoemde 'privacy sandbox' in te bouwen in Android, die al in de huidige Chrome-browser zit. Daarmee kunnen gebruikers niet meer op detailniveau worden gevolgd. Hoe de functie er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

Het techbedrijf wil de tijd nemen om de overgang voor adverteerders minder extreem te maken. Zij kunnen hierdoor namelijk minder gericht adverteren en lopen daardoor inkomsten mis.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, zei eerder deze maand dat het verwacht dit jaar 10 miljard dollar (8,8 miljard euro) aan advertentie-inkomsten mis te lopen door de aanpassing van Apple.