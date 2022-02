De websites van het Oekraïense ministerie van Defensie en twee Oekraïense banken zijn dinsdag getroffen door een ddos-aanval. Daardoor raakten ze zodanig overbelast, dat ze niet of nauwelijks te bezoeken waren. Inmiddels zijn de sites weer bereikbaar.

De websites waren urenlang onbereikbaar. Het ministerie van Defensie schreef op Twitter dat het om een ddos-aanval ging. Daarbij wordt zo veel geautomatiseerd bezoek op een website afgestuurd, dat de server het begeeft.

Ook de PrivatBank en de Oschadbank hadden last van aanvallen. Voor klanten was het niet of vrijwel niet mogelijk om bankzaken af te handelen. Het geld van klanten was voor zover bekend niet in gevaar.

Het is niet bekend wie er achter de aanvallen zit, hoewel Oekraïense autoriteiten niet uitsluiten dat Rusland verantwoordelijk is. "Het is niet uitgesloten dat de agressor zich heeft gewend tot een tactiek van kinderachtige trucs."

Cybersecurity-expert Rickey Gevers zegt woensdagochtend bij BNR dat de aanvallers servers in Nederland hebben misbruikt. "Vanuit het perspectief van de slachtoffers komt er dus heel veel internetverkeer vanuit Nederland." Volgens hem kwam het verkeer ook uit andere landen. "De aanvallers misbruikten eerst servers in Rusland en China."

De afgelopen tijd liepen de spanningen tussen Oekraïne en buurland Rusland hoog op. Een gewapende Russische invasie kan volgens de Verenigde Staten elk moment plaatsvinden. Ook die onzekerheid leidt tot onrust.

Oekraïne heeft al langer te kampen met cyberaanvallen waar Rusland achter zou zitten. In januari waren websites van verschillende Oekraïense ministeries een tijd niet bereikbaar na een hack. In 2015 kwamen 230.000 inwoners van Oekraïne urenlang zonder stroom te zitten na een aanval op het energienetwerk van het land.