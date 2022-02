Facebook-moederbedrijf Meta heeft een schikking van 90 miljoen dollar (bijna 80 miljoen euro) getroffen met de Amerikaanse overheid. Facebook wordt ervan beschuldigd gebruikers te zijn blijven volgen, zelfs nadat ze waren uitgelogd van het platform.

Meta zou de privacy van gebruikers hebben geschonden door bij te houden welke websites zij bezochten buiten Facebook. Het gaat om websites die destijds een likeknop van Facebook bevatten. Meta zou de gegevens vervolgens hebben verkocht aan adverteerders.

Het gaat om websites in de Verenigde Staten die tussen 22 april 2010 en 26 september 2011 een likeknop van Facebook op hun webpagina hadden staan. De schikking vereist ook dat Facebook de verzamelde gegevens verwijdert.

Meta ontkent de beschuldigingen, maar kwam tot een schikking om de kosten en risico's van een proces te vermijden. "Een schikking is in het belang van onze gemeenschap en onze aandeelhouders", zei Meta-woordvoerder Drew Pusateri.

De papieren zijn maandagavond ingediend bij de districtsrechtbank in San Jose in de Amerikaanse staat Californië. De schikking is nog niet helemaal definitief: er is officieel nog goedkeuring van een rechter nodig. De zaak werd oorspronkelijk in februari 2012 gestart, maar werd in juni 2017 afgewezen. In april 2020 werd de zaak nieuw leven ingeblazen.