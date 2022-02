De Poolse gameontwikkelaar CD Projekt RED heeft dinsdag de next-gen update van Cyberpunk 2077 voor de Xbox Series X en de PlayStation 5 aangekondigd tijdens een livestream op Twitch.

Met de update moet het spel de mogelijkheden van de nieuwe consoles volledig benutten. Zo zijn bijvoorbeeld de laadtijden versneld en zijn er diverse visuele en technische verbeteringen doorgevoerd. Ook zijn er enkele elementen aan het spel toegevoegd, bijvoorbeeld de mogelijkheid om halverwege de game van uiterlijk te veranderen.

Nadat Cyberpunk 2077 in november 2020 was verschenen, kampte het spel met veel problemen. De game had last van technische mankementen, waardoor hij haperde en er minder goed uitzag dan in de advertenties. Dat leidde tot een klachtenregen, waarna de game uit de gamewinkel van PlayStation werd gehaald.

CD Projekt RED heeft sindsdien meerdere updates doorgevoerd waarin de fouten werden aangepakt. Eigenlijk zou de next-gen update vorig jaar al worden uitgebracht, maar het project liep vertraging op.

De update van de game moet meteen speelbaar zijn. Iedereen die het spel al heeft gekocht voor de PlayStation 4 of Xbox One kan de update gratis downloaden.