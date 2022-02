Virgin Galactic gaat weer beginnen met de verkoop van tickets voor commerciële ruimtereizen. Het bedrijf van miljardair Richard Branson verkocht sinds de zomer weer kaarten, maar stelde de verkoop in oktober uit omdat er werkzaamheden aan de ruimtevaartuigen uitgevoerd moesten worden.

De ticketverkoop aan burgers gaat woensdag weer van start. Klanten moeten dan 450.000 dollar (397.000 euro) betalen voor een reservering, inclusief een aanbetaling van 150.000 dollar.

Het gaat om tickets voor een plekje aan boord van SpaceShipTwo. De ruimtereis duurt negentig minuten, met een paar minuten gewichtloosheid. Oprichter Branson ging in juli vorig jaar al zelf de ruimte in met Virgin Galactic.

Topman Michael Colglazier van Virgin Galactic hoopt bij het begin van de commerciële ruimtereizen later dit jaar de eerste duizend klanten binnen te hebben gehaald. Op de beurs in New York viel het nieuws van Virgin Galactic goed, want het aandeel steeg 13 procent. Sinds het uitstel in oktober werd aangekondigd, verloor het aandeel juist flink aan waarde.