De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS wil een verbod op het gebruik van de spionagesoftware Pegasus in de Europese Unie, meldt The Guardian dinsdag.

Over het gebruik van Pegasus ontstond de afgelopen jaren meerdere keren ophef. De software kwam in 2011 op de markt en is ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO Group.

Pegasus kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot informatie op telefoons. Dat bleek handig bij de jacht op terroristen en criminelen, maar sommige landen zouden de spyware ook gebruiken om activisten en journalisten te bespioneren. Dat zou ook in verschillende Europese lidstaten zijn gebeurd.

"Zeer geavanceerde spyware zoals Pegasus heeft het potentieel om ongekende risico's en schade te veroorzaken. Niet alleen voor fundamentele vrijheden, maar ook voor de democratie en de rechtsstaat", schrijft EDPS.

Een verbod op de ontwikkeling en het gebruik van de spyware is volgens de toezichthouder daarom "de beste manier".