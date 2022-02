De populaire Netflix-documentaire The Tinder Swindler laat zien hoe Simon Leviev vrouwen inpalmde en geld ontfutselde. De spannende en boeiende film ontrafelt hoe hij miljoenen binnensleepte. Hoe zorg je ervoor dat je zelf niet binnen de app wordt opgelicht?

De basisadviezen zijn altijd goed om op terug te vallen: check de foto en doe onderzoek naar iemands achtergrond. Veel nepaccounts gebruiken een foto van iemand anders, zoals een model, omdat ze hun eigen identiteit niet willen onthullen.

Via Google Image Search kun je zien of die afbeelding ook op andere manieren is gebruikt. Je sleept de foto van het profiel in de zoekmachine en ziet gelijk of er ook andere namen aan zijn verbonden.

Let ook op de persoonlijke informatie die iemand op een profiel deelt. Nepaccounts geven vaak maar een beknopte beschrijving met alleen een plaatsnaam, de leeftijd en wat algemene interesses. Zoek of vraag dus vooral naar informatie die je kunt controleren, zoals waar iemand werkt of bij welke clubs iemand zit.

Berichten zonder reacties zijn verdacht

Op Tinder zie je vaak ook een koppeling met andere socialmedia-accounts als Instagram of Twitter. Oplichters kunnen daar natuurlijk ook een nepprofiel hebben aangemaakt, dus let niet alleen op hun posts, maar vooral op de reacties. Als ze op hun berichten helemaal geen reacties van vrienden krijgen, moet er een alarmbel afgaan.

Twijfel je, probeer dan zo snel mogelijk via videobellen een gesprek te voeren. Je kunt ook in het echt afspreken, maar doe dat dan wel op een veilige plek. Als je hierom vraagt, gebruiken oplichters vaak een vaag smoesje waarom ze hun gezicht niet kunnen laten zien.

Een 'Tinder Swindler' overlaadt je met liefde en complimenten

Dat zijn de voornaamste tips, maar die hadden tegen de 'Tinder Swindler' niet gewerkt. Leviev had zijn nepleven namelijk ook offline opgebouwd. Hij ontmoette zijn slachtoffers en ging relaties met ze aan, om ze vervolgens in een gefabriceerd noodgeval om geld te vragen.

Om zulke geraffineerde oplichters te herkennen, moet je letten op de zogenoemde love bomb. Iemand overlaadt je met liefde en complimenten en wil zo snel mogelijk een relatie aangaan. Je voelt je daardoor speciaal, waardoor je extra kwetsbaar wordt voor het verzoek om geld.

Ook willen oplichters vaak direct overstappen op een ander communicatiemiddel dan de datingapp zelf, zoals WhatsApp of Messenger. Zo laten ze zo min mogelijk sporen achter in de app.

Schaam je niet en vraag om advies

Een belangrijke tip is om je vooral niet te schamen. Voel je je overdonderd en zet iemand je onder druk om geld over te maken, vraag dan een vriend of familielid om advies. Een ander paar ogen zal makkelijker de truc kunnen doorprikken.

Sowieso moet je je altijd drie keer achter de oren krabben voordat je geld overmaakt naar iemand die je via een app hebt ontmoet. Vraag je vooral af wat iemands motivaties zijn en waarom dat geld zo snel nodig is. Eigenlijk is geld overmaken nooit een goed idee.

Tot slot geldt de eeuwenoude wijsheid: als het te goed is om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk niet waar. Luister naar je onderbuikgevoel en wees op je hoede. Als je voelt dat er iets niet klopt, ga dan op zoek naar meer informatie. Bij te veel twijfel kun je iemand altijd blokkeren.