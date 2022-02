De procureur-generaal van de Amerikaanse staat Texas heeft Facebook-moederbedrijf Meta aangeklaagd, schrijft CNN. Volgens de staat heeft Facebook op illegale wijze gezichtsherkenningsdata van tientallen miljoenen Texanen verzameld.

In de aanklacht staat dat Facebook geen toestemming heeft gevraagd voordat de data werden verzameld. Een woordvoerder van Meta zegt in een reactie op de rechtszaak in Texas dat de claims nergens op gebaseerd zijn. "We zullen onszelf vastberaden verdedigen."

De Face Recognition-functie van Facebook werd eind vorig jaar uitgeschakeld, omdat er volgens het bedrijf "veel bezorgdheid" bestond over de gezichtsherkenningstechnologie. Volgens Meta zijn door de autoriteiten geen duidelijke regels voor het gebruik van de technologie opgesteld.

De beslissing om ermee te stoppen kwam enkele maanden nadat Meta had geschikt na een massaclaim in de staat Illinois over het gebruik van gezichtsherkenning. Het bedrijf betaalde daarvoor 650 miljoen dollar (zo'n 573 miljoen euro).

Met het systeem kon Facebook foto's van gebruikers analyseren en suggesties doen voor het taggen van personen. Ook gezichten van mensen die niet op Facebook zaten, konden worden geanalyseerd.