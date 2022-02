Het is voortaan mogelijk om via de internetbrowser Opera websites te bezoeken door alleen emoji's in de adresbalk in te vullen. Opera werkt daarvoor samen met Yat, een bedrijf dat URL's verkoopt die uit emoji's bestaan.

Er zijn al enkele websites die alleen uit emoji's bestaan. Opera voert in zijn aankondiging enkele voorbeelden van artiesten aan.

Zo is de website van rapper Lil Wayne te bezoeken door een plaatje van een alien met een muzieknoot in te vullen (👽🎵). De site van het elektronische muziekduo Disclosure is te bezoeken met drie plaatjes: een plaatje van een gezichtje met een zonnebril, een muzieknoot en nog een gezichtje met een zonnebril (😎🎵😎).

Opera-topman Jorgen Arnesen noemt de samenwerking met Yat "een radicale verandering in de manier waarop het internet werkt".

"Het is bijna dertig jaar geleden dat het publiek toegang kreeg tot het wereldwijde web", zegt hij. "En sindsdien is er weinig veranderd aan hoe we linkjes invullen. Dankzij de samenwerking met Yat hoeven mensen niet meer .com in te vullen en hoeven links niet eens meer uit woorden te bestaan. Emoji's werken ook. Het is nieuw, makkelijker en leuker."

Overigens werken de emojilinkjes ook in andere browsers. Dan moet er echter wel y.at/ voor de emoji's gezet worden. Met de integratie in de Opera-browser is dat niet meer nodig.