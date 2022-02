De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat Apple "een onnodige en onredelijke voorwaarde" stelt aan datingapps. Die moeten van het techbedrijf namelijk een geheel nieuwe app maken als ze gebruik willen maken van een alternatief betalingssysteem.

Apple stelt in zijn aangepaste voorwaarden een flink aantal eisen aan datingappontwikkelaars die gebruik willen maken van een alternatieve betalingsmethode. Die moeten onder andere een nieuwe app bouwen en aanbieden in de App Store.

De ontwikkelaars die kiezen voor een alternatief betalingssysteem worden zo gedwongen extra kosten te maken en dat is in hun nadeel, oordeelt de waakhond. Ook moeten consumenten die nu gebruikmaken van de app overstappen naar de nieuwe app, voordat ze gebruik kunnen maken van de alternatieve betalingsmethoden.

Omdat de aangepaste voorwaarden nog niet aan de eisen voldoen, is Apples boete met 5 miljoen euro gestegen. Daarmee komt de boete op 20 miljoen euro te staan.

Apple moet andere betalingsmethoden voor datingapps toestaan

De Nederlandse toezichthouder eiste vorig jaar dat Apple naast het eigen betalingssysteem ook andere betalingsmethoden toelaat voor datingapps als Tinder, Lexa, Bumble en Happn. Het Amerikaanse bedrijf kreeg daarvoor een deadline opgelegd die in januari afliep. Apple stelde toen de regels aan te passen en daarmee aan de eisen van de ACM te hebben voldaan, ook al ging het techconcern tegen de uitspraak in beroep.

Apple ligt al langer en in meerdere landen onder vuur om zijn beleid rondom de App Store. Daarbij gaat het vooral om de commissie die het bedrijf verlangt van tussen de 15 en 30 procent en de eis dat het betalingssysteem van Apple wordt gebruikt. De uitspraak van de ACM ging alleen over datingapps, omdat die hadden geklaagd. Datingapps in Nederland betalen nu 27 in plaats van 30 procent commissie aan het techbedrijf.