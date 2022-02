Bij ruim zevenhonderd advertenties op de grootste platforms voor sekswerkers, Kinky.nl en Sexjobs.nl, lopen klanten het risico te worden opgelicht, afgeperst of misleid. Dit meldt het tv-programma Pointer dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Voor het onderzoek heeft Pointer een analyse opgevraagd bij de website Wieheeftgebeld.nl. Bezoekers van sekswerkers laten op Wieheeftgebeld.nl hun ervaringen achter, zodat nieuwe klanten op voorhand weten of zij met een betrouwbaar persoon te maken hebben.

De site heeft bijna zevenduizend telefoonnummers onderzocht die in advertenties voor sekswerkers voorkomen. Bij 394 nummers wordt gewaarschuwd voor oplichting, afpersing of misleiding. De nummers komen voor in 742 advertenties.

Op Wieheeftgebeld.nl wordt ook vaak gewaarschuwd voor oplichting en afpersing via webcamseks. Een slachtoffer dat met Pointer heeft gesproken moest geld betalen, anders zouden zijn naaktbeelden worden verspreid.

Klanten worden misleid met vooraf opgenomen beelden

Een van de bedrijven waarvan melding wordt gedaan, is een Nederlands-Pools bedrijf genaamd Wolfpack Entertainment. Volgens Pointer misleidt deze klanten met vooraf opgenomen video's van erotische belafspraken. Bij liveshows hebben de klanten dus geen afspraak met een webcamgirl, maar met een callcentermedewerker die vooraf opgenomen beeldmateriaal afspeelt.

De chatsessies met klanten via WhatsApp worden ook uitgevoerd door callcentermedewerkers, in plaats van sekswerkers. Verder blijkt dat deze sessies worden ingezien door de eigenaar van het bedrijf. Tegen Pointer zegt hij dat dit "noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering".

Volgens universitair docent internetrecht Anne de Hingh is dat een grote privacyschending." Het is niet de bedoeling dat een bedrijf kan meelezen wat een klant met een sekswerker bespreekt. Als het seksuele gesprekken zijn, en dat lijkt me hier zeker het geval, dan gaat het al snel over de privacy van de klant.", zegt De Hingh tegen Pointer.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de website Sexjobs.nl alle advertenties van Wolfpack Entertainment offline gehaald. De site concludeerde dat Wolfpack misleidend bezig is en zegt dat de adverteerder niet meer welkom is.