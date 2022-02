Drie vrouwen die in Netflix-documentaire The Tinder Swindler als slachtoffer van een oplichter naar voren kwamen, hebben een GoFundMe-campagne gestart. Ze hopen het geld terug te krijgen dat de oplichter via datingfraude van hen heeft afgetroggeld. Ondertussen grijpt GoFundMe steevast in als andere mensen proberen een graantje mee te pikken van het succes van The Tinder Swindler.

In The Tinder Swindler is te zien hoe een oplichter zich voordoet als de zoon van een rijke diamantenmagnaat. Via Tinder komt hij in contact met slachtoffers, die hij vervolgens maandenlang om zijn vinger wond, om ze daarna op slinkse wijze van tien- tot honderdduizenden dollars te beroven.

De drie vrouwen uit de documentaire proberen via crowdfundingplatform GoFundMe 600.000 pond (bijna 720.000 euro) te verzamelen. Cecilie Fjellhøy, Ayleen Charlotte en Pernilla Sjoholm zeggen dat ze met het geld hun schulden willen afbetalen die zijn ontstaan na de oplichting. Inmiddels zijn er bijna zesduizend donaties gedaan en staat de teller op bijna 115.000 pond.

"600.000 pond is veel geld en we verwachten het ook niet allemaal te krijgen", schrijft Fjellhøy, die de pagina samen met de andere vrouwen beheert. Ze zeggen de inzamelingsactie pas na veel gesprekken en op aanraden van anderen te zijn gestart.

Op het platform proberen ook andere mensen geld op te halen naar aanleiding van The Tinder Swindler. "We hebben veel neppagina's gezien", schrijven de slachtoffers op de officiële hulppagina. "Dat maakt ons nerveus. We willen niet dat er nog meer mensen te maken krijgen met fraude."

Niet bekend hoeveel nepacties er zijn gewist

GoFundMe wil tegen NU.nl niet zeggen hoeveel neppagina's er offline zijn gehaald. Ook is niet duidelijk welke pagina's daadwerkelijk van plan waren de echte slachtoffers te helpen.

Het platform laat wel weten de campagne van de vrouwen te hebben geverifieerd. "Wat betreft inzamelingsacties voor slachtoffers is het niet ongewoon dat vreemden ontroerd zijn door een verhaal dat ze in de pers hebben gezien", zegt een woordvoerder. "Het komt dan ook voor dat die mensen op ons platform een oproep doen om te helpen."

GoFundMe zegt gebruik te maken van "geavanceerde processen" om te zorgen dat campagnes te vertrouwen zijn. Ook kunnen pagina's worden gerapporteerd. "Als blijkt dat er geen connectie is met de begunstigde of dat er misbruik wordt gemaakt van fondsen, kunnen we een campagne sluiten en donateurs terugbetalen."