De Stichting App Stores Claims (ASC) vindt dat Nederlanders te veel geld hebben uitgegeven in de appwinkels van Google en Apple. "Het is onvoorstelbaar dat die bedrijven proberen weg te komen met een commissie van 30 procent in hun winkels, waar ze bijna niets voor doen", zegt voorzitter Alexander Klöpping tegen NU.nl.

Google en Apple rekenen tot 30 procent commissie voor betalingen die via de appwinkels worden gedaan. Volgens de stichting wordt dat geld doorberekend aan consumenten, die daardoor jarenlang te veel zouden hebben betaald. Het verschil moet worden terugbetaald, vindt de stichting.

Waar komt deze claim vandaan?

Klöpping: "Toen ik nog bij de digitale kiosk Blendle werkte, maakte ik me al druk over de hoge commissie bij appwinkels. Het is heel vervelend dat je consumenten moet opzadelen met bijna een derde hogere prijs dan je zou hoeven berekenen, want de consument krijgt daar verder niets voor terug.

Onder die commissie kon je niet uit, want je moet van Apples en Googles betaalsystemen gebruikmaken. IDEAL, waarover je per transactie maar een paar cent hoeft af te dragen en wat in Nederland een veelgebruikt betaalsysteem is, mag je van Google en Apple gewoon niet gebruiken als je digitale goederen aanbiedt.

Het maakt daarbij niet uit of je nou betaalt voor games, datingsapps of journalistiek. Maar als je via de app van een webwinkel een wasmachine koopt, dan mag je wel via iDEAL betalen. Het is heel arbitrair, en dat maakt me boos. Het is schandalig."

De Autoriteit Consument & Markt heeft Apple pas geleden op de vingers getikt omdat het geen andere betaalsystemen toestaat voor datingapps. Ook Fortnite-maker Epic Games heeft Apple recent voor de rechter gesleept over alternatieve betalingssystemen. Toch springen jullie er nu ook bij, waarom?

"Onze claim is er vanuit de consument. Zij hebben te veel betaald en dat geld moet worden teruggehaald. Daarnaast vinden we dat de commissie veel te hoog is. Het is onvoorstelbaar dat Google en Apple proberen weg te komen met een afdracht van 30 procent waar ze bijna niets voor doen."

Google en Apple vragen nu tot 30 procent commissie over betalingen in hun winkels. Welk percentage vind je realistischer?

"Google en Apple hosten de apps, maken een appwinkel en checken of de apps veilig zijn. Ze mogen er wel iets aan verdienen, maar 30 procent is niet in verhouding tot wat het zou moeten zijn. Het zou maximaal 15 procent moeten zijn en eigenlijk nog minder. Laat de bedrijven maar bewijzen dat ze miljarden euro's nodig hebben om apps te checken op virussen."

Hoe groot acht je de kans dat mensen daadwerkelijk geld terug krijgen?

"Wij denken dat die kans groot is. We voelen ons gesteund door de vele klachten die consumentenautoriteiten recent al hebben geuit. Van overal op de wereld wordt druk uitgeoefend op Google en Apple en mensen voelen zich genept. Een rechter heeft nog nooit geoordeeld over berekeningen vanuit de consument."

Hoe gaat dit proces in zijn werk?

"De eerste stap is om in gesprek te gaan met Apple en Google om over hun gedrag te praten en te zien of we een oplossing kunnen vinden. Dat wil zeggen: erkenning dat ze fout zaten, geld overmaken en een verbod op de praktijken zoals ze nu zijn. We hebben een brief gestuurd naar Apple en Google en ze de tijd gegeven om voor april te reageren. Als we er niet uitkomen, stappen we naar de rechter. Daar bereiden we ons nu al op voor.

Iedereen die zich gedupeerd voelt, kan zich aansluiten via een formulier op de website. Daarmee kunnen we uiteindelijk naar de rechter stappen om te laten zien dat de claim representatief is voor alle Nederlanders. Uiteindelijk kan dus iedereen geld terugkrijgen, niet alleen mensen die zich hebben ingeschreven."