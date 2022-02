De Indiase overheid heeft weer tientallen apps uit China geblokkeerd, schrijft TechCrunch. De afgelopen anderhalf jaar heeft India al honderden apps met Chinese banden verboden, omdat ze een veiligheidsrisico zouden vormen.

Onder meer apps van Chinese techgiganten Tencent en NetEase zijn verwijderd uit de appwinkels. Het gaat om in Nederland minder bekende apps zoals Xriver en Onmyoji Arena. Van de recent verbannen apps zijn er ook enkele kopieën van eerder verboden apps.

Een woordvoerder van Google bevestigt dat de apps uit de Play Store gehaald moesten worden. Daartoe kreeg het bedrijf opdracht van het Indiase Ministerie van Electronica en IT. "We hebben ontwikkelaars op de hoogte gebracht en hebben de toegang tot de apps in India tijdelijk geblokkeerd", zegt de woordvoerder.

India is halverwege 2020 begonnen met de strenge aanpak van Chinese apps. Het begon met het blokkeren van onder meer TikTok, een browser van Alibaba en de populaire chatapp WeChat. Inmiddels zijn er ruim driehonderd apps met Chinese banden geblokkeerd in het land.