Een rechtengroep uit Nigeria wil zien welke overeenkomst Twitter heeft gesloten met de Nigeriaanse regering, meldt Reuters. De afspraak leidde er een maand geleden toe dat Twitter na een blokkade van zes maanden weer welkom was in het land. De groep is naar de rechter gestapt om een kopie van de afspraken in te zien.

Twitter werd in juni 2021 geblokkeerd omdat het bedrijf een tweet van president Muhammadu Buhari had verwijderd. Buhari plaatste een kwetsende tweet over groeperingen die naar onafhankelijkheid streven in de regio Biafra. De president gaf ze de schuld van het escalerende geweld tegen veiligheidstroepen.

Afgelopen januari zei de Nigeriaanse regering de blokkade op te heffen na afspraken met Twitter. De Socio Economic Rights and Accountability Project (SERAP) heeft nu een rechtszaak ingediend om de Nigeriaanse regering te dwingen die overeenkomst openbaar te maken. Daarmee wil de groep zorgen dat er geen afspraken zijn gemaakt die de vrijheid van meningsuiting in gevaar kunnen brengen.

SERAP zegt al een kopie van de overeenkomst te hebben opgevraagd, maar antwoorden van de overheid zouden "onbevredigend" zijn geweest. Volgens Reuters zijn details van de overeenkomst niet met de groep gedeeld.