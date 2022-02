Met de nieuwe stichting App Stores Claims wil techexpert Alexander Klöpping een massaclaim indienen tegen Google en Apple, meldt het FD maandag. De techgiganten rekenen tot 30 procent commissie voor betalingen in hun appwinkels. Appontwikkelaars zien zich vervolgens gedwongen de kosten door te berekenen aan hun klanten. De stichting wil 1 miljard euro terughalen voor gedupeerde consumenten.

Klöpping stoort zich al langer aan de monopoliepositie van techgiganten Google en Apple en spreekt van een 'Apple-belasting', schrijft het FD. Appontwikkelaars zijn namelijk verplicht om gebruik te maken van het betaalsysteem van de appwinkels van Google en Apple. Ze mogen geen andere betaalmethode aanbieden, want dan wordt de app uit de winkel gegooid en verliest de ontwikkelaar toegang tot de klanten.

Maar Apple en Google rekenen een commissie van 30 procent. "Volstrekt arbitrair", zegt Klöpping. "Daardoor betaal je als consument ook veel te veel." Ondertussen verdienen Apple en Google tientallen miljarden dollars per jaar aan de commissie die zij innen.

De stichting van Klöpping heeft concurrentie van een tweede claimstichting die zich rond dezelfde tijd heeft gemeld bij de rechtbank. De rechter moet bepalen welke van de twee stichtingen de strijd mag aangaan met de techgiganten.

Apple en Google liggen al langer onder vuur, omdat de bedrijven misbruik zouden maken van hun monopoliepositie. Zo moet Apple zich in de Verenigde Staten al verdedigen tegen beschuldigingen van Epic Games. De ontwikkelaar zegt dat Apple zijn App Store als een monopolist beheert. Volgens Epic heeft Apple te veel macht en stelt het bedrijf onredelijke eisen. Ook in het VK, Australië, Rusland, Japan en Zuid-Korea lopen zaken.

In Nederland stelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorig jaar vast dat Apple zijn markmacht in de App Store misbruikt ten opzichte van aanbieders van datingapps. Nederlandse datingapps moeten sindsdien 27 procent commissie betalen in plaats van het gebruikelijke tarief van 30 procent.