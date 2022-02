De oude raketbooster die al zeven jaar door de ruimte zweeft en begin maart op de maan gaat storten, is toch niet afkomstig van een Falcon 9-raket. In plaats daarvan gaat het waarschijnlijk om de oude booster van een Chinese raket, zegt Bill Gray van Project Pluto, een softwareprogramma om objecten in de buurt van de aarde mee te volgen.

Gray erkent de fout zaterdag in een bericht. In 2015 hebben hij en andere waarnemers de afgedankte booster opgemerkt. Twee dagen voordat het raketonderdeel verscheen, hadden SpaceX en NASA net een Falcon 9-raket de ruimte in geschoten. Die moest de DSCOVR-satelliet van NASA naar de ruimte brengen en daar loslaten. DSCVR staat voor Deep Space Climate Observatory en maakt foto's van de ruimte.

De fout is ontdekt door Jon Giorgini, een ingenieur die bij NASA werkt en zich specialiseert in raketboosters. Volgens hem kan het object geen onderdeel zijn geweest van de Falcon 9-raket uit 2015. De baan van de raket kwam namelijk niet in de buurt van de maan. Daarom zou het vreemd zijn als de booster dicht genoeg bij de maan zou komen om daar neer te kunnen storten, schrijft Giorgini in een e-mail aan Gray.

Afgedankt onderdeel waarschijnlijk van Chinese raket.

Door de mail van Giorgini ging Gray kijken of het onderdeel afkomstig kon zijn van andere raketten en ruimtevaartuigen. Al snel dacht de softwareontwikkelaar aan de raket die is ingezet bij de Chang'e 5-T1-missie.

De experimentele Chinese ruimtesonde Chang'e 5-T1 is in oktober 2014 gelanceerd met een Long March 3C-raket. Het kleine onbemande ruimtevaartuig werd richting de maan gestuurd om het oppikken en terugsturen van maansteenmonsters te testen. De lanceringstijd en de baan van de raket komen bijna exact overeen met de verschijning en de baan van het object dat in maart op de maan stort, aldus Gray.

De softwareontwikkelaar erkent dat het bewijs "speculatief" is. "Maar ik beschouw het als redelijk overtuigend bewijs. Ik ben er dus van overtuigd dat het object dat de maan gaat raken op 4 maart onderdeel is geweest van de Chang'e 5-T1-missie."