Het Twitter-account van de Nederlandse topschaker Anish Giri is in de nacht van zaterdag op zondag gehackt. Giri heeft inmiddels weer controle over zijn account. Hoe zijn account is gehackt, is niet bekend.

Via het account werden beledigende teksten verspreid. Ook zijn telefoonnummer stond enige tijd online.

Na diverse beledigingen, die vooral tegen collega-schakers gericht waren, werd het een deel van Giri's 200.000 volgers duidelijk dat er sprake was van een hack.

Sommige volgers waarschuwden Giri. Na twee uur was hij weer met zijn eigen foto op het platform te zien. Ook maakte de schaker duidelijk dat zijn account gehackt was.

"Een hele rare hack", twitterde hij later. De hacker gaf onder anderen Giri's grote concurrent Magnus Carlsen een sneer. "Sergey Karjakin is de beste schaker die we op dit moment op de wereld hebben. Hij zal bij het volgende wereldkampioenschap Carlsen afmaken", luidde een van de berichten.