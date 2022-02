Videobeldienst Zoom heeft een bug in de macOS-versie van de app gefikst. Het ging om het probleem dat de microfoon aan bleef staan na het beëindigen van een gesprek. Mac-gebruikers merkten dat hun microfoon actief bleef, terwijl ze al uit een Zoom-gesprek waren gestapt.

Sinds afgelopen december hebben diverse Mac-gebruikers over deze bug geklaagd. Op het officiële forum van Zoom uitten de gebruikers hun zorgen over hun privacy. Ze waren van mening dat Zoom die onvoldoende waarborgde.

Met een privacyfunctie in macOS 12 konden de gebruikers zien dat hun microfoon nog aan stond. Een oranje stip in de menubalk van macOS geeft weer wanneer een app de microfoon gebruikt. Zo konden de gebruikers zien dat er iets mis was met Zoom. De oranje stip verdween zodra gebruikers de videobelapp afsloten.

Zoom bevestigt dat er een bug in de macOS-app zat, maar zegt niet specifiek dat die ervoor zorgde dat de microfoon aan bleef staan. Door de bug bleef de oranje stip in de menubalk staan, ook al was het gesprek beëindigd, laat een woordvoerder van het bedrijf vrijdag in een reactie op het forum weten.

Zoom laat in een reactie aan NU.nl weten dat de Mac-microfoons na gesprekken inderdaad door de bug aan bleven staan, maar zegt ook "dat er geen audiogegevens naar het bedrijf werden gestuurd".

De oorzaak van de bug is niet bekendgemaakt.