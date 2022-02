Activision Blizzard werkt aan twee nieuwe Call of Duty-spellen, heeft de gameontwikkelaar aangekondigd. Een van de games moet dit jaar nog verschijnen.

Het eerste spel is een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. De andere game is een "nieuwe Warzone-ervaring". Hoewel het op de website niet letterlijk een nieuw spel wordt genoemd, gaat het vermoedelijk om Warzone 2. De battleroyale-game krijgt een volledig nieuwe speelwereld.

Beide spellen worden "vanaf de grond af aan opgebouwd" door gameontwikkelaar Infinity Ward. Activision geeft de games uit. De opvolger van Modern Warfare moet dit jaar nog verschijnen. Wanneer het vervolg op Warzone wordt uitgebracht, is nog niet duidelijk.

Microsoft maakte eerder bekend Activision Blizzard over te nemen voor 68,7 miljard dollar (zo'n 60,4 miljard euro), de duurste overname in de gamesindustrie tot nu toe. De techgigant heeft gezegd dat Call of Duty in ieder geval voorlopig nog op PlayStation-consoles te spelen blijft.