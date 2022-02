Streamingplatform Twitch voert strengere regels in voor gebruikersnamen. Die mogen voortaan niet verwijzen naar seks of harddrugs.

Twitch schrijft in een blog dat gebruikersnamen niet langer verwijzingen mogen bevatten naar "seksuele handelingen, opwinding, vloeistoffen of genitaliën". Ook verwijzingen naar harddrugs zijn niet langer toegestaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor alcohol, tabak en marihuana, omdat die niet onder harddrugs vallen.

De nieuwe regels gaan op 1 maart in. Gebruikers krijgen tot dan de tijd om hun gebruikersnaam aan te passen. Doen ze dat niet, dan kan dat volgens Twitch gevolgen hebben voor hun account. Dat kan dan worden geblokkeerd totdat de gebruiker zijn of haar naam heeft veranderd.

Daarnaast is het volgens Twitch in de meeste gevallen niet mogelijk om een gebruikersnaam te kiezen die niet aan de nieuwe regels voldoet. Door middel van kunstmatige intelligentie worden deze namen automatisch herkend door het systeem. Het is dan niet mogelijk om het account aan te maken, al kan het volgens Twitch wel voorkomen dat "een enkele naam erdoorheen slipt".