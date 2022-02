Experts uiten zaterdag in de Volkskrant kritiek op het ICT-systeem achter de Omgevingswet, de nieuwe wet voor ruimtelijke ordening. Vorige week werd al bekend dat de invoering van deze wet opnieuw is uitgesteld omdat het systeem na jaren van ontwikkeling nog niet naar behoren werkt.

De Omgevingswet is in 2015 en 2016 al goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Met de nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. Daardoor zou het straks bijvoorbeeld makkelijker moeten worden om een bouwproject te starten.

De daadwerkelijke invoering loopt echter steeds opnieuw vertraging op, doordat het ICT-systeem achter de wet niet naar behoren werkt. Automatiseringsdeskundigen, ontwerpbureaus en softwareleveranciers zeggen tegen de Volkskrant dat de techniek achter het systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) veel te complex is. Ook zouden cruciale onderdelen nog altijd niet functioneren.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge besloot vorige week opnieuw tot uitstel van de wet. Hij hoopt dat het systeem op 1 oktober of anders 1 januari in gebruik kan worden genomen. De experts twijfelen of die data wel haalbaar zijn, omdat er nog veel moet gebeuren. Dat zou kunnen betekenen dat de wet tegen die tijd opnieuw moet worden uitgesteld.

Volgens een rapport van accountants- en adviesorganisatie KPMG uit 2021 kost de invoering van het DSO 1,3 tot 1,9 miljard euro. Het systeem is inmiddels zo'n zeven jaar in ontwikkeling. Het ministerie erkent dat er nog aan de software wordt gewerkt, maar hoopt het systeem snel in gebruik te kunnen nemen.